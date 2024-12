McKennie: "Sono il jolly Juve. Periodo no? Ne usciamo così. E se Babbo Natale..."

McKennie su Allegri e Kean

Sui tanti ruoli che svolge in campo, l'ultimo anche da terzino in Coppa Italia contro il Cagliari: "Non cambia nulla, l’importante è giocare. Va bene anche in porta. L’ultimo anno con Allegri ho iniziato l’anno da terzino destro o quinto a centrocampo. L’importante è aiutare la squadra. Per me è facile farlo, durante la mia carriera ho giocato in tutti i ruoli. Per me è sempre facile". Su Kean, con cui aveva stretto un gran legame: "Mi manca molto, è il mio migliore amico e siamo stati sempre insieme. Sono molto felice per lui, adesso sta facendo bene e fa goal, si trova bene. Quando lui è felice sono felice anche io". Sui tanti pareggi: "Si può sempre fare di più anche quando si vince. Non manca troppo, dobbiamo stare sempre allo stesso livello. Ci sono tanti infortuni e tanti che giocano spesso. Ma siamo la Juventus ed è normale che si deve provare a vincere".