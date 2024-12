Vlahovic sereno, sui social rispunta anche Vanja. E quella dedica di Vinicius..

Dopo l'incidente contro il Venezia e lo screzio con alcuni tifosi, Vlahovic ha chiesto subito scusa e si è fatto perdonare in Coppa Italia contro il Cagliari con una grande prestazione . Il serbo è il capocannoniere della squadra e senza di lui in campo si è notato il vuoto. Al momento è l'unico vero numero nove nello scacchiere di Thiago Motta, vista l'assenza di Milik, e ha caratteristiche che gli altri giocatori non possono fornire. Dusan sui social ha ripercorso le ultime settimane e i tifosi hanno notato anche qualche particolare sulla sua vita privata.

Vlahovic e l'amore social: Vanja e la Juve

Non solo calcio, su Instagram Vlahovic ha anche un pezzo della sua vita privata. E i più attenti hanno subito notato la ricomparsa delle foto in evidenza con la fidanzata Vanja Bogdanovic, tolte diversi mesi fa e che avevano fatto ipotizzare una crisi tra i due. Il serbo ha poi postato anche un carosello dove compaiono degli scatti con la sua compagna, abbracciati e sorridenti. E lei ha risposto con un'infinito e una faccina "innamorata". Non solo l'amore carnale, ma anche quello per la Juventus: l'attaccante ha pubblicato uno scatto in bianconero, oltre ad altri in un look più eleganti, con la solita didascalia del mondo e il meteorite. Spicca anche una maglia di Vinicius, firmata dal calciatore del Real Madrid, con tanto di dedica: "A mio fratello Vlahovic. Tutto il meglio". Non poteva mancare anche il premio del Pallone d'oro serbo. Ora i tifosi si aspettano però dei trofei anche con la Vecchia Signora.

