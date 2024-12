Nico Gonzalez si prende la Juve e Motta studia un nuovo attacco: così a Monza

Nico Gonzalez, più soluzioni e consapoevolezza

Nico però ha dato nuove consapevolezze alla fase offensiva, oltre a un maggior numero di soluzioni. In Coppa si è visto svariare su tutto il fronte, ragionando a ridosso della punta e sfruttando tanto la tecnica quanto la velocità. Con l’assenza di Weah, ci sarà bisogno di nuova linfa sugli esterni, ma vederlo alternarsi con Yildiz sulla trequarti non è eresia. Anzi: è un affaccio sul futuro, una soluzione che potrebbe esulare dall’emergenza, dunque essere riproposta quantomeno a partita in corso. Specialmente se la Juve dovesse affrontare una corsa contro i minuti per il risultato. A quel punto, Koopmeiners scalerebbe in mediana, andando a ricreare il 4-1-4-1 tanto caro a Motta: gli ha dato risposte e picchi importanti, fallendo “soltanto” il test della continuità. Con Nico, sì, quella prova può essere riproposta, magari per ottenere qualcosa di diverso negli ultimi metri. In particolare con le squadre chiuse, come verosimilmente sarà il Monza di domani sera.