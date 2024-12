Hancko-Juve, il Feyenoord è furioso! Il difensore è costretto a intervenire

La situazione di Danilo. Scambio con Raspadori?

Da tenere in considerazione anche la situazione riguardante Danilo. Il capitano non è più al centro del progetto juventino, tanto che il suo contratto in scadenza a giugno non verrà rinnovato. La sensazione è che le strade possano già dividersi a gennaio. Il brasiliano finora ha scartato l’opzione di tornare in patria, così come non sembra particolarmente sensibile alle ricche avance provenienti dall’Arabia. Danilo punta a restare in Europa e in un club di prima fascia. Soluzione che risponde in pieno ai canoni del Napoli, che lo corteggia su esplicita richiesta di Antonio Conte. Difficile che la Juve possa regalarlo a una concorrente diretta. Discorso differente se gli azzurri aprissero al prestito di Giacomo Raspadori (cercato anche dalla Roma). Jack è un pallino di Giuntoli (fu lui a portarlo in azzurro dal Sassuolo nell’estate 2022) e piace molto anche a Thiago Motta. Agenti al lavoro per provare ad avvicinare le parti.