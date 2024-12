Motta, le panchine di Fagioli e l’emergenza Juve: “Non mi invento niente”

Juve, Motta: "Douglas Luiz? Potrei portarlo, ma..."

Spazio quindi al punto sugli infortunati: "Douglas Luiz? Non ci sarà domani. Potrei anche portarlo, però per domani voglio tutto al 100%. Vedremo nella prossima gara se ci sarà o no. Non ci saranno nemmeno Bremer, Cabal, Milik, Rouhi e Weah. Valuteremo oggi Cambiaso. Nico Gonzalez? Per domani tutti i convocati saranno pronti a giocare dall'inizio. Nico ha fatto diversi ruoli in carriera, dal terzino fino alla punta centrale. I calciatori forti giocano quasi dappertutto, nella posizione in cui giocherà farà sempre del suo meglio per aiutare la squadra".