“Motta, tempo e pazienza. Ma vedere la Juve così indietro non è normale”

"Vedere la Juventus così indietro in classifica non è normale". Croce e delizia dall'ex juventino Gianluca Zambrotta che ha analizzato il momento che sta attraversando il club bianconero. Un cammino in Serie A che prosegue tra alti e bassi, ma l'ex difensore, nonostante un po' di amarezza predica calma e pazienza prima di giudicare l'operato di Thiago Motta che è solo all'inizio . Non solo, l'ex Barcellona ha parlato anche della situazione in casa Milan e dell'entusiasmo che si respira a Como.

Zambrotta: "Milan situazione delicata. Como, attenzione all'Inter"

Il Milan è reduce dalla vittoria esterna contro l'Hellas Verona, ma gli equilibri all'interno dello spogliatoio restano comunque molto delicati: "È una situazione un po' complicata - commenta Zambrotta - come ambiente societario, per i giocatori non è positivo: sono stato alla festa, c'erano i tifosi a contestare ed è un ambiente non sereno in questo momento. Però io sono con Fonseca, l'ho sempre detto: sta facendo un ottimo lavoro per quella che è la situazione del Milan. Ieri ha vinto con una discreta partita: ha sofferto, ma servivano i tre punti. Ha trovato dei giocatori come Jimenez o Liberali, giovani, che danno un po' di positività ed energie fresche a tutti. Per quanto riguarda Theo, lo sa Fonseca che ha il gruppo in mano tutti i giorni e sa come comportarsi: se l'ha lasciato in panchina ci sarà un motivo valido".

Il Como invece ha ottenuto una delle vittorie più importanti della stagione battendo tra le mura amiche la Roma. Ma adesso ad attendere i ragazzi di Fabregas c'è l'Inter: "Più che altro l'Inter ha vinto 6-0 non contro una squadra che lotta per la zona salvezza, ma contro la Lazio che corre in zona Champions ed era la squadra più in forma del campionato. Però, soprattutto nel secondo tempo contro la Roma, ho visto il Como spingere tanto sull'acceleratore: ha creato tanto e ha recuperato giocatori importanti a centrocampo. Gabrielloni e Cutrone sono entrati dalla panchina con la giusta motivazione: è chiaro che giocare a San Siro contro l'Inter è complicato. Però io punterei al punto, che starebbe benissimo, anche perché poi arriva il Lecce in casa e bisogna cercare di fare più punti possibili. Però lo vedo bene, in ripresa".

