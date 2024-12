Monza-Juve, i convocati ufficiali: una buona e una cattiva notizia per Motta

La Juventus e Thiago Motta ( qui la conferenza ) hanno sciolto gli ultimi dubbi in vista della trasferta contro il Monza . E una buona notizia è arrivata dalla presenza di Cambiaso nell'elenco dei convocati : il terzino bianconero non gioca dalla sfortunata partita contro il Bologna, quando ha subito la distorsione della caviglia con la conseguente "modesta distrazione capsulo legamentosa". L'esterno ha saltato il big match contro il Manchester City in Champions League, la sfida contro il Venezia e quella di Coppa Italia contro il Cagliari. Ora torna a disposizione del mister, che però probabilmente non avrà a disposizione Danilo .

Juve: rientra Cambiaso, dubbio Danilo

Cambiaso ha dato risposte positive e contro il Monza potrà anche scendere in campo. "Tutti quelli che saranno convocati potranno entrare in campo", ha spiegato Thiago Motta nella conferenza stampa di vigilia. Una piccola eccezione potrebbe però riguardare Danilo, che ha rimediato un problema alla caviglia e per ora non è partito con il resto della squadra, come comunicato dal club: "Danilo, presente tra i convocati, non è partito con la squadra per la trasferta di Monza a causa di una leggera distorsione alla caviglia sinistra che verrà valutata domani mattina per confermare o meno la sua disponibilità per la partita contro i brianzoli". Out invece Weah, Douglas Luiz, Rouhi, Milik, oltre Bremer e Cabal.