Gatti, il regalo della Juve è sotto l’albero: Giuntoli incontra gli agenti

Oggi Fede torna all’U-Power Stadium , dove esattamente un anno fa realizzava il gol-vittoria a tempo scaduto. Un acuto che aveva griffato il successo sul Monza e il momentaneo primo posto della Vecchia Signora in una delle serate più entusiasmanti della scorsa stagione. Quando la Juve targata Allegri aveva illuso tutti di poter lottare davvero per lo scudetto punto a punto con l’Inter. Le cose in campionato avrebbero poi preso un’altra piega. La rete di Monza resta però tra le gioie più belle del triennio bianconero di Federico. Ecco perché stasera Gatti ci riproverà, sperando di fare il bis rispetto al primo sigillo stagionale arrivato sabato scorso contro il Venezia.

Un inserimento vincente che non è però bastato a firmare il ritorno alla vittoria della Juventus. I tre punti mancano da più di un mese e contro la squadra di Nesta, uno degli idoli di infanzia di Federico, è obbligatorio conquistare l’intera posta in palio. Sarebbe il viatico migliore in vista del summit di domani tra i suoi agenti (Luca Carnaghi e Dario Paolillo) con Cristiano Giuntoli. L’appuntamento servirà per completare l’accordo in merito al rinnovo fino al 2030. Ultimi dettagli da limare sullo stipendio: la richiesta di Gatti è di un ingaggio da 2,5 milioni a stagione; mentre la proposta juventina si attesta sui 2,4 annui. Insomma, la distanza è minima e si arriverà alla quadra. Anche perché la volontà di tutte le parti in causa è la medesima: andare avanti insieme e ancora a lungo. Sotto l’albero di Natale per Gatti c’è un regalo a forma di prolungamento di contratto.