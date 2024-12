“Cosa non sta funzionando nella Juve. Vlahovic? In un club così non basta mai”

"Il numero di gol segnati dice che può giocare a questo livello, che è all’altezza della situazione. Poi, in un club così, non basta mai: se fai 20 reti, ne avresti dovute fare 25. Lo stipendio ingombrante? Il mercato oggi esprime pochi attaccanti di alto livello, nel mondo e soprattutto in Italia, basta guardare la Nazionale di Spalletti. Prezzi e ingaggi viaggiano di conseguenza".

La preoccupa, invece, la situazione di classifica del Monza?

"Questa forse è semplicemente la norma per un club così, mentre hanno rappresentato un’eccezione le ultime due, bellissime, annate. Mi pare tutto molto umano: anche qualche infortunio di troppo può condizionare una stagione".

Ha dato qualche consiglio a Galliani per risalire rapidamente la china?

"Adriano non è mio fratello solo per una questione genetica. Ma nessun consiglio: mi affido al proverbio che recita 'Grazie del consiglio, ma so sbagliare da me'. E, poi, l’esperienza è una delle poche qualità che non si può comprare e lui ne ha da vendere".

Cosa manca, allora, alla squadra di Nesta?

"Una vittoria. Tre punti in più cambiano l’umore e anche la classifica, in un contesto serrato come quello in Serie A".

E arriverà oggi di fronte alla Juventus?

"Le partite si sa come iniziano, ma non come finiscono…".