Nasce la Juve deluxe a cinque stelle: prima volta per Thiago Motta

Emergenza difesa

Resta corta, invece, la coperta in difesa: se Cambiaso è entrato nella lista dei convocati dopo le verifiche nella rifinitura di ieri, resta fuori Danilo. Il brasiliano non è partito per Monza a causa di un problema alla caviglia. Difficile anche che Motta decida di rischiare subito Cambiaso e così è concreta l’ipotesi della riconferma di McKennie sulla fascia sinistra di difesa, anche perché l’americano ha dimostrato contro il Cagliari di sapersi muovere all’interno degli spazi come piace a Motta. Al di là delle scelte iniziali (importantissime, per carità) fa tutta la differenza del mondo la possibilità di disporre di cambi qualitativi in corso d’opera: fondamentali per dare continuità contro le piccole, avversarie costate alla Juve 10 punti, e superare la sindrome da pareggio.