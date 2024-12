Giuntoli: "Milik a gennaio, Koop è una parabola". Poi glissa su Fagioli

"Quando abbiamo immaginato la squadra partendo da zero abbiamo cercato di mettere insieme più tasselli possibili di quelli che avevamo in testa. Ma la completezza si avrà pià avanti". Sono le parole di Cristiano Giuntoli , intervenuto nel pre gara di Monza-Juventus, incontro valido per la 17ª giornata di campionato. I bianconeri si presentano all’appuntamento reduci dal successo in Coppa Italia sul Cagliari , che ha restituito il sorriso a tutto l’ambiente dopo i 4 pareggi consecutivi nelle ultime 5 gare: per ultimo quello interno con il Venezia, che Vlahovic e compagni sono ora chiamati a riscattare al Brianteo contro la formazione di Nesta, ultima in classifica con 10 punti e con due sconfitte consecutive alle spalle. L’agenda di Motta ha inoltre in programma la sfida interna con la Fiorentina di Kean , ultimo appuntamento del 2024 che precederà le semifinali di Supercoppa Italiana, con la Juve che affronterà il Milan il 3 gennaio - il giorno prima toccherà a Inter e Atalanta - .

Giuntoli: "Milik rientra a gennaio"

Queste le parole del direttore sportivo bianconero, che ha così fatto il punto sulla completezza della rosa e sulla necessità di integrare l'organico con nuove forze, tra cui il difensore in forza al Feyenoord David Hancko. Nessun commento invece sulle sorti di Nicolò Fagioli "Hancko? Ci siamo guardati intorno. Si tratta di un bravo giocatore che seguiamo da tempo - ha dichiarato ai microfoni Dazn - . Ma non è il solo. Siamo alla finestra e aspettiamo che vengano scoperte le carte. Sappiamo che dietro dobbiamo sicuramente fare qualcosa. Koopmeiners? Ma la completezza della squadra arriverà nei prossimi mercati. Tutto e subito non si può fare. Koop è un giocatore di grande livello sia in fase di regia che come mezzala o nella rifinitura. Abbiamo cercato di portarcelo dentro e ci siamo riusciti. Non ha fatto chissà quali cose, ma su 4 gol 3 sono stati annullati come anche gli altri assist. È molto disponibile per altre parti del campo. Farà sicuramente una parabola ascendente. In questo momento vogliamo sopperire alle assenze da 6 e 4 mesi distanti dal mercato. Abbiamo sofferto le rotazioni e dobbiamo fare qualcosa. Ma la nostra volontà e restare così. Milik? Sta molto bene ha iniziato a fare campo e contiamo di averlo di averlo con la squadra nel giro di 1 2 settimane. Dovrebbe essere a disposizione per i primi di gennaio", ha concluso Giuntoli.