Nico Gonzalez uomo partita, McKennie goleador: "Motta lo chiamo prof"© .

Il commento di McKennie

"Vittoria troppo importante. Era un periodo difficile, tanti pareggi. Tre punti importanti prima di Natale per noi, per i tifosi, per il club, per la famiglia anche. Siamo contenti, andiamo avanti". Sono invece le parole di McKennie, l'altro marcatore bianconero a Monza, intervistato con Nico subito dopo il match. "Ultimi gol solo su palla inattiva? Non ricordo. Per me è importante che vinca la squadra, non è importante fare gol o assist" ha aggiunto lo statunitense.