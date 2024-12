Motta: "Nico speciale per un motivo, i conti solo alla fine". E su Vlahovic...

Thiago Motta sulle condizioni di Koopmeiners

"Volevamo vincere e ci siamo riusciti ma a livello di transizioni effettivamente potevamo fare meglio. Era però importante conquistare i 3 punti. Koopmeiners? Uscito prima per un problema ma non sono preoccupato, spero che stia bene. La Juventus ha meritato la vittoria e comunque non sono preoccupato della nostra fase difensiva". Thiago Motta continua in conferenza stampa il commento sulla gara dello U-Power: "Per me veramente possiamo fare molto meglio la fase in uscita da dietro. Poi per arrivare centralmente abbiamo le qualità per farlo, l'importante è capire cosa fare in determinati momenti. Se uscire nel giocare la palla oppure darla lunga. Il Monza? Nesta non ha bisogno di consigli, abbiamo vinto noi ma con difficoltà perchè loro sono molto organizzati" .