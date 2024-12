Locatelli, parole da capitano e da...Allegri: "Le vittorie partono dalla difesa"© .

"C’è armonia nel gruppo. Tra di noi ci parliamo, ci diciamo le cose in faccia ed è giusto. In settimana ci siamo riuniti. Abbiamo fatto risultati non all’altezza e non deve succedere. Dobbiamo crescere insieme. La vittoria come quella di stasera, con una partita non buonissima, ci serve perchè ci dà fiducia per le prossime gare". E' il commento di Manuel Locatelli dopo il successo della Juve a Monza .

Sulla difesa e sulla crescita personale

"Juve meno solida dietro? Quando in una squadra si fa male uno come Bremer, che stava diventando un centrale incredibile, si toglie tanto. Ma anche Cabal ci dava una mano. Bisogna compensare meglio di reparto. Oggi ci è mancato qualcosa in cattiveria, abbiamo preso un gol dove eravamo troppo molli. Dobbiamo rivedere queste situazioni, per costruire le vittorie si deve ripartire dalla difesa" ha spiegato Locatelli. Infine, sulla sua crescita personale alla Juve: "Sono cresciuto in questi anni. Quando arrivi in un club così… Quando sono arrivato c’erano giocatori incredibili, c’era Ronaldo con noi in spogliatoio. C’è stato un cambiamento generazionale. Ho sofferto anche un po’ quello che veniva detto fuori, ma mi sono focalizzato sul lavoro. Ora sono più spensierato, punto sempre al massimo, ad essere un esempio per i compagni in qualunque cosa".