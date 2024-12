Pagelle Juve: McKennie poliedrico, Koopmeiners eroico, Kalulu arruffone© .

La Juventus torna alla vittoria anche in campionato dopo il convincente successo per 4-0 contro il Cagliari in Coppa Italia. I bianconeri hanno ottenuto tre punti di fondamentale importanza vincendo 2-1 in casa del Monza ultimo in classifica. Ad aprire le marcature ci pensa McKennie, sempre più jolly di Motta, prima della rete del provvisorio pareggio siglata da Birindelli. Decisivo il gol di Nico Gonzalez (il secondo consecutivo).