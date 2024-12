Motta, la coperta corta e i sommelier: la Juve ha due grandi occasioni

Gli chiedevano questo: vincere quando si deve vincere. Perché con un altro paio di vittorie sporche come quella di ieri sera (tipo Venezia, Lecce, Cagliari), la Juventus di Thiago Motta avrebbe dai 4 ai 6 punti in più e altri giudizi in calce, perché alla fine anche i sommelier del pallone danno sempre uno sguardo alla classifica. Missione compiuta, dunque, anche se al termine di una partita bruttina e sofferta. La Juventus può e deve fare di più, ma ci sono stati sprazzi interessanti, alcune ottime prestazioni individuali e, soprattutto, la vittoria che in campionato mancava dal derby del 9 novembre. E il fatto che la vittoria arrivi con il rientro in pianta stabile di Nico Gonzalez, fa pensare che forse tutti discorsi sugli infortunati non erano astrattismo calcistico, ma avevano un fondamento. Con l’argentino in campo, la Juventus aumenta il tasso di cattiveria agonistica e incisività offensiva, offrendosi come preziosa sponda per Vlahovic e come finalizzatole alternativo.