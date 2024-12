Giuntoli, piovono assist per il mercato: dal preferito al precedente Kalulu

Juve, le alternative in difesa

Altrimenti? La principale alternativa invernale si chiama Antonio Silva, e le indicazioni che arrivano dal Benfica si confermano intriganti. Il canterano classe 2003, infatti, ha disputato una sola partita delle ultime quattro in Champions, addirittura una delle ultime sette in campionato, venendo semmai impiegato per 90’ nella Taça de Portugal, in occasione della poco probante sfida all’Estrela Amadora vinta per 7-0. Il 21enne è ai ferri corti con il club e il suo potente agente, quel Jorge Mendes che in bianconero ha appena portato Conceiçao, è al lavoro per trovare una soluzione già a gennaio. Sempre nel mirino anche Fikayo Tomori, puntualmente relegato in panchina da Fonseca al Milan: per lui appena 13’ in campo negli ultimi due mesi in Serie A. I rossoneri non paiono intenzionati a privarsi dell’inglese a stagione in corso, ma il precedente Kalulu lascia aperta ogni porta...