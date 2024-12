Spalletti: "So cosa predica Motta". Poi loda Locatelli: "Sei sul divano"

Luciano Spalletti è stato ospite a La Domenica Sportiva per parlare dell'ultima giornata di Serie A prima del Natale. Il ct della Nazionale si è soffermato in maniera particolare sulla vittoria ritorno alla vittoria della Juventus sul campo del Monza, oltre che sul momento delle sulle sue ex squadre come Roma e Napoli e sul percorso intrapreso dall' Italia dopo l'ultimo deludente Europeo in Germania.

Spalletti: "Dybala è forte, la Roma deve tenerselo"

Il ct ha iniziato con un consiglio alla Roma in merito al futuro di Paulo Dybala dopo la doppietta al Parma: “Lo sanno tutti, è un giocatore che può far girare una squadra intera perché ha tecnica e qualità ogni volta che gli capita la palla sul piede. Ha anche grande confidenza con il gol. Forse gli manca solo un po’ di struttura e fisicità, ma è un calciatore top. La Roma deve tenerselo? È difficile poterlo dire per me, io so che Dybala è un calciatore forte. Per una squadra che ha da costruire una mentalità forte, calciatori come lui è bene tenerseli”. Invece su Lorenzo Pellegrini: “La situazione che sta vivendo la Roma probabilmente non lo aiuta. E' un calciatore che ha qualità, dovrebbe svilupparsi bene in un contesto di classifica differente. Adesso la Roma deve pensare a portare a casa dei punti e diventa più operaia in tante situazioni per poi esibire la qualità di alcuni calciatori. Pellegrini è un giocatore sotto osservazione in questo momento come lo è stato precedentemente”.