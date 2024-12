Koopmeiners, sospiro di sollievo per Motta: l'esito degli esami Juve

Teun Koopmeiners è uscito dopo soli 45' all'U-Power Stadium nella sfida tra Monza e Juve, vinta per 2-1 dai bianconeri. Una sostituzione arrivata non per scelta tecnica da parte di Thiago Motta, bensì a causa di un problema fisico all'adduttore rimediato dall'olandese. L'allenatore della Juve nel post gara si era detto speranzoso circa le condizioni dell'ex Atalanta. Koopmeiners questa mattina, poco dopo le 10, si è recato al J-Medical per i controlli del caso, non negandosi comunque ai tifosi presenti per autografi e foto.