"Non ci regala niente nessuno": Di Gregorio e le parole da leader

"Andiamoci a prendere quello che desideriamo, non ci regala niente nessuno ". Queste parole sono riecheggiate nell'E-Power Stadium all'entrata in campo di Juventus e Monza . Ed è l'estremo difensore bianconero Michele Di Gregorio nelle vesti di leader a urlarle agli altri juventini. Concetti chiari, diretti, scanditi. La partita contro la formazione lombarda era uno snodo cruciale, ritrovare la vittoria un imperativo. Così il portiere ha cercato di trasmettere tutta la sua grinta anche ai compagni di squadra, che avrebbero poi avuto la meglio sui lombardi . Una bella coincidenza.

Monza-Juve, le parole di Di Gregorio all'entrata in campo: "Andiamo!"

"Quello che desideriamo dobbiamo andarcelo a prendere perché non ci regala niente nessuno. Nessuno! Veloci! Il momento è adesso!". Poche semplici parole nell'attimo della foto pre-partita che idealmente cristallizza in un'istantanea il carisma da leader di Di Gregorio. Lo spogliatoio di Thiago Motta può vantare diverse personalità, con caratteri forti, ma è probabilmente l'unica squadra della Serie A ad avere nei due portieri dei riferimenti importanti. Nelle ultime settimane non sono passate inosservate le dichiarazioni di Mattia Perin, la sua visione del calcio, dentro e fuori dal campo. Due calciatori con lo spirito dei veterani.

