"Koopmeiners? Il modello Atalanta fuori non va. Motta, gol imbarazzanti"

Tacchinardi, Juve e gol imbarazzanti

"Penso che siano sorrisi solo per la vittoria, perchè il gioco della Juve continua a stentare. La Juve doveva vincere a tutti i costi perchè era in un momento di difficoltà. Ha pareggiato in casa col Venezia, c’è stato un timido risveglio in Coppa Italia con il Cagliari, però stasera non mi è piaciuta per qualità e intensità, deve salire di livello. Koopmeiners? La sensazione è che non lo veda tanto trequartista, è la seconda volta che gioca basso nei due di centrocampo. Il modello Atalanta fuori da Bergamo non funziona. Bene invece Nico Gonzalez e Conceicao, mi sono piaciuti molto. Oggi comunque da salvare c'è solo il risultato, il lavoro di Thiago Motta è ancora in grande fase embrionale. Da qui a fine gennaio ci sono partite durissime, sarà finito il tempo per giudicare il suo lavoro. La Juve che ci si aspettava non si vede ancora, mi sembra che ogni settimana ripetiamo le stesse cose. Prende dei gol imbarazzanti e potrebbe giocare molto meglio".

