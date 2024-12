Con Thuram allo Scudetto Juve 2005, ora il primo gol contro: lo trovate?

Birindelli-Thuram, da Alessandro e Lilian a Samuele e Khephren , oltre ovviamente a Marcus. Monza-Juventus di ieri, oltre a rappresentare l'agognato ritorno alla vittoria in campionato della squadra di Thiago Motta dopo 43 giorni di attesa, è stato un inevitabile tuffo nei ricordi per quei tifosi bianconeri un po' più attempati. Il momentaneo pareggio dei brianzoli è stato infatti firmato da Samuele Birindelli , al primo centro in A e figlio di Alessandro, che ha indossato la maglia bianconera per undici stagioni , talvolta anche da capitano, e con cui ha realizzato il suo unico gol nella massima divisione italiana.

Thuram-Birindelli, il 'precedente'

Le curiosità non finiscono qui. Anche se al momento dell'1-1 si trovava ancora in panchina, Khephren Thuram è subentrato a Teun Koopmeiners ad inizio ripresa. Proprio questa 'connection' tra Birindelli e l'altro figlio d'arte ha portato la mente dei tifosi alla festa del primo dei due Scudetti 'macchiati' da Calciopoli, quello del 2004-2005. In campo, quel giorno, a sfilare con il trofeo appena conquistato dagli uomini di Capello, infatti, insieme a tutto il resto della squadra, c'erano proprio Birindelli e Thuram, con la giovane prole al seguito. Pertanto, una sorta di 'partita nella partita', riguarda Khephren che, in quell'occasione accanto al fratello Marcus, quasi venti anni fa, aveva già 'condiviso' il campo con Samuele. Una di quelle storie che niente potrebbe spiegare meglio del famoso meme con protagonista Giovanni Storti che afferma: "Non ce la faccio, troppi ricordi...".

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE