Mistero Douglas Luiz, tutta la verità: di cosa soffre e quando torna

Che cosa ha veramente Douglas Luiz? E perché continua ad allenarsi a parte? Il brasiliano, da quando è arrivato quest'estate, resta un mistero, anche perché non è stato ancora possibile misurare il suo rendimento in campo. La verità è che Douglas Luiz soffre di un edema inframuscolare, un problema piuttosto insidioso perché difficile da guarire e soggetto a frequenti ricadute. Per questa ragione lo staff medico della Juve ha messo a punto per Douglas un piano estremamente prudente nel quale le eventuali presenze in campo saranno alternate a a periodi di recupero e trattamenti. La speranza è quella di recuperarlo completamente per la seconda parte della stagione, senza rischiare delle ricadute.