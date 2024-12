Koopmeiners spera, Douglas Luiz in bilico: chi recupera per Juve-Fiorentina

TORINO - La certezza, da ieri sostenuta anche dall’esito degli esami cui si è sottoposto al J Medical , è che Teun Koopmeiners si sia fermato in tempo. La speranza, ora, è che a Monza l’olandese abbia tirato il freno alla prima avvisaglia al punto da poter essere in campo già domenica contro la Fiorentina. Staff tecnico e medico, d’altronde, non si sono accollati alcun rischio, suggerendo al tuttocampista bianconero di restare negli spogliatoi dell’U-Power Stadium, all’intervallo, dopo aver sentito leggermente indurirsi un adduttore. Questione di precauzione, vista la delicata situazione numerica che da tempo affligge la squadra e visto l’esigente calendario che attende la Juventus d’ora in avanti.

Motta valuterà Koop, Danilo, Douglas Luiz e Rouhi

Se quella in Brianza fosse stata una finale, insomma, il 26enne di Castricum sarebbe anche potuto rimanere in campo. E figurerebbe per certo tra i titolari tra cinque giorni, se la sfida ai viola (comunque uno snodo importante in chiave quarto posto, classifica alla mano) allo stesso modo mettesse in palio un trofeo. Perché, appunto, gli accertamenti di ieri hanno escluso lesioni muscolari. Però… c’è un però. Da Vlahovic a Douglas Luiz, infatti, sono diversi i precedenti di giocatori recuperati con la massima cautela, pur in assenza di conclamati infortuni. Le fatiche, d’altronde, si stanno facendo sentire, per un gruppo che ha già dovuto raschiare il fondo del barile delle energie, fisiche e mentali, in contumacia di un parco assenti al di sopra di ogni probabilità statistica. Così a Santo Stefano, alla ripresa degli allenamenti, Thiago Motta valuterà con grande attenzione le condizioni di Koopmeiners in ottica Fiorentina. E non soltanto le sue, a dire il vero. Anche i vari Danilo, Douglas Luiz e Rouhi, infatti, vantano serie ambizioni di tornare nella lista dei convocati in concomitanza dell’ultima recita del 2024.