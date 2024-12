Motta dà l’ok, è la pista Juve che intriga di più: primo acquisto di gennaio?

Tomori e Kalulu di nuovo insieme

Conosce già il campionato, per cui si potrebbe inserire senza dover passare dall’inevitabile periodo di adattamento, ha già giocato al fianco di Kalulu nel Milan e questo accelererebbe anche il suo incastro in bianconero. Sulla disponibilità del giocatore a trasferirsi sotto la Mole il problema non si pone e anche in questo caso l’argomentazione è duplice: la Juventus ha un appeal che risolve ogni tipo di dubbio alla radice e in più Tomori al Milan non gioca praticamente più visto che è stato bocciato da Fonseca. Il tecnico portoghese, infatti, ha deciso di affidarsi alla coppia titolare formata da Gabbia e Thiaw, con Pavlovic primo rincalzo. Si spiegano così i tredici minuti disputati da Tomori nelle ultime 9 partite in Serie A. Davvero troppo pochi per pensare che l’ex nazionale sia disposto a trascorrere anche la seconda parte della stagione con questa modalità d’impiego. La dirigenza milanista sa perfettamente che Tomori è di fatto un esubero per cui alleggerire i conti cedendolo comporterebbe il risparmio dell’ingaggio (4,6 milioni di euro lordi a stagione per via del decreto crescita) e la possibilità di incassare il bottino per il cartellino.