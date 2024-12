Milioni nelle casse Juve, il mercato si finanzia così: non solo Mbangula

Anche Mbangula in uscita?

Non solo estero, però, dato che il classe 2001 è sempre piaciuto molto e tuttora piace molto a Conte, con il Napoli al lavoro per un’uscita almeno in mezzo al campo al fine di liberare spazio in organico. In questo caso, poi, i nomi su cui ragionare per imbastire una trade, da Danilo a Raspadori, non mancherebbero di certo. Ma a soffiare alle spalle dell’addio di Fagioli sono anche motivi finanziari, dato che la cessione di un prodotto del vivaio genererebbe una plusvalenza pressoché totale. Una motivazione che, allo stesso modo, si appiccicherebbe anche al profilo di Mbangula, già protagonista di due gol e tre assist in stagione, nonostante il ridotto minutaggio. Il belga gode di stima alla Continassa, ma non al punto tale da essere reputato incedibile: su di lui c’è l’interesse di club tedeschi, francesi e olandesi. E quello del Feyenoord in particolare, club con cui i bianconeri vantano diversi canali aperti, vuoi per Facundo Gonzalez e vuoi, soprattutto, per Hancko.