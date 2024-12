Buffon: "Motta, ricordi Lippi? Allegri mi fece capire. Chiellini, magari..."

Buffon, l'Italia e l'alchimia Spalletti

Buffon ha fatto un passo indietro parlando dell'Italia: "Europei? Non ricordo cosa ho detto al gruppo dopo l'eliminazione, nemmeno quando ci siamo ritrovati a settembre a Coverciano. Non mi sono mai preparato un discorso. Una parola, due e poi non mi fermo più. Dico quello che mi viene da dentro". Sull'atteggiamento: "Non eravamo scarsi ma competitivi. Alcuni mi hanno preso per mato dopo la mia riflessione appena atterrati a Fiumicino, m è quel che penso. Non è scattata l'alchimia. L'Italia non vince perché è la più forte ma perché si crea qualcosa di magico quando ci sono delle difficoltà. È sempre andata così".