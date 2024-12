Tomori, ricordate Kalulu? La Juventus, il Milan e la strategia Giuntoli

A Giuntoli piace Tomori. E anche a Motta piace Tomori. A Fonseca, invece, un po' meno, visto che negli ultimi tempi lo ha utilizzato con il contagocce (nell'ultimo mese ha giocato 11 minuti in campionato e 90 in Coppa Italia nel Milan delle riserve). Insomma, in questo momento è un esubero per i rossoneri e potrebbe essere una risorsa per i bianconeri.