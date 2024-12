Mentalità sì, gioco no: Juve e Motta, è ora del salto

La parola “progetto”, ultimamente sostituita dalla ancora più sinuosa “percorso”, di solito viene usata nel calcio per guadagnare tempo e dare l’impressione che è tutto calcolato, anche eventuali momenti negativi. Però, possiamo stare al gioco e, dunque, provare a capire a che punto del “percorso” siala Juventus di Thiago Motta e Cristiano Giuntoli. E non è una cosa facile, perché è in assoluto la stagione più difficile da mettere a fuoco degli ultimi quindici anni, a meno di essere così fortunati da avere un po’ di pregiudizi e preconcetti che avanzano dallo scorso Natale. Sì, tipo quelli per cui Allegri è un genio, Motta un pirla o viceversa, oppure sono pirla tutti e due ed è colpa di Giuntoli e, in ogni caso, Elkann non tiene abbastanza alla Juventus (e infatti ha versato 650 milioni di euro in aumenti di capitale negli ultimi 10 anni per dispetto). Una ragionamento più sensato sulla situazione della Juventus è più complicato. Stando ai risultati nudi e crudi, la Juventus è ancora indietro nel “percorso”, perché i punti persi per strada sono tanti e, soprattutto, in circostanze nelle quali le grandi squadre non devono perderli.