Juve, sotto l’albero di Natale il regalo più bello: il futuro è tutto primo

Un Natale di felicità. E non è un modo di dire, è proprio un dato di fatto. La Juventus dei giovani si godrà le meritate vacanze, tornando in campo a gennaio. Dalla Next Gen - attesa dallo scontro diretto del 4 gennaio contro la Casertana - alla Primavera, passando per Under 17, poi 16 e 15, e ancora 14 e 13: appuntamento al nuovo anno, con tutti. Arrivati a metà della stagione e pronti a intraprendere inverno e primavera inseguendo i rispettivi obiettivi. E non si può non ripartire dalle ultime prestazioni della squadra di Brambilla: tornato da appena 6 partite, la seconda formazione bianconera ha messo in fila 5 risultati utili consecutivi, di cui 3 vittorie. La zona salvezza dista due punti e dietro l’angolo si possono conquistare contro il club campano, fermo al sedicesimo posto. La sterzata, insomma, c’è stata.