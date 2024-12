“Cambia mestiere”: il disoccupato Tacconi in cima al mondo con la Juve

Al primo grande appuntamento, un provino con la Juventus a 14 anni, Lucidio Sentimenti sentenzia: «Bocciato, non mi convince per niente: è un ragazzone ma se la fa addosso». Al suo primo anno da professionista, a 21 anni in prestito alla Pro Patria, l’allenatore Paolo Barison lo respinge al mittente e consiglia: «Ragazzo, forse è meglio se cambi mestiere». Stefano Tacconi , però, soffre di una grave allergia ai consigli e il mestiere non lo cambia. Anche se si ritrova disoccupato, senza un soldo, a elemosinare la possibilità di allenarsi ai margini dell’ Inter di Bersellini che possiede il suo cartellino ma non lo mette in rosa. Ad Appiano in quella condizione sono lui e Silvano Martina , pure lui scaricato (dal Brescia), pure lui aggrappato a un sogno in un mare di incertezze. Ma per quanto arroganti possono essere i sogni di un ventenne, in quei giorni milanesi, neanche Tacconi, con la sua immaginazione, si era mai arrampicato in cima al mondo. E invece è lì. Adesso la vede, la cima del mondo. È distante undici metri. C’è un argentino davanti a lui, si chiama Pavoni e ha gli occhi spaventati.

Tacconi e la Juve campione del mondo

Lui sì che se la sta facendo addosso. Meglio stare fermi in questi casi, meglio aspettare fino all’ultimo a tuffarsi. Il tiro, infatti, è forte ma centrale, il rigore della paura. Tacconi lo respinge con le gambe ed esulta con i pugni chiusi. Sono passati sette anni dagli allenamenti da disoccupato alla Pinetina (nei quali un contratto con il Livorno in C1 era parso un’offerta del Real), ora Stefano Tacconi è il portiere della Juventus campione del mondo. Nella sequenza finale di rigori che assegna la coppa, a Tokyo l’8 dicembre del 1985, ne para due: uno a Batista e l’altro a Pavoni; è uno degli eroi della partita che completa un ciclo in cui si sono susseguiti uno scudetto, una Coppa delle Coppe, una Coppa dei Campioni (anche se nella tragica notte dell’Heysel), una Coppa Intercontinentale e ancora uno scudetto. Tutto in tre stagioni dal 1983 al 1986, in cui il disoccupato del 1978 si trasforma in un idolo.

Sì, ci sarebbe materiale per una buona sceneggiatura e Tacconi, peraltro, la faccia d’attore ce l’ha, da giovane era “l’Angelo di Ponte Felcino” con i suoi occhi azzurri e i boccoli biondi. E ha pure la sfrontatezza di un Marlon Brando. Cosa che non piace per nulla al presidente della Juventus, Giampiero Boniperti. Eppure l’ha scelto lui. Non una decisione facile, perché erano dieci anni che al portiere non ci pensava, da quando nel 1972 aveva preso il trentenne Dino Zoff dal Napoli. «È vecchio, sfrutteranno la sua esperienza per un paio di stagioni», scrivono. Ma passano undici stagioni, senza una sola assenza, prima che Zoff vada da Boniperti a dire: «Presidente, io smetto».