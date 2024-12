Skriniar, altro che Juve o Serie A: è già pronto a firmare!

Il Galatasaray rovina i piani della Juventus? Il calciomercato di gennaio è ormai alle porte e i bianconeri hanno la somma urgenza di mettere mano al reparto difensivo. Gli infortuni, che hanno decimato quello che era un fiore all'occhiello dei primi mesi della gestione Thiago Motta, hanno imposto una profonda riflessione. E tra i tanti obiettivi nella lunga lista stilata da Cristiano Giuntoli, il più suggestivo è senza ombra di dubbio Milan Skriniar. Il calciatore, ormai ai margini nelle gerarchie di Luis Enrique per il suo Psg, è in uscita e pronto per una nuova avventura. Su di lui si sarebbero mossi prepotentemente i turchi, e alcuni media locali danno l'affare in dirittura d'arrivo.