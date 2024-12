Bremer si allena senza sosta: Gleison cita Kobe Bryant, tifosi scatenati

Tifosi Juve scatenati: "Alla prossima giochi"

Un post, con tanto di frase finale, che ha incendiato i tifosi juventini. Tantissimi i commenti arrivati alle foto di Bremer, molti dei quali di incoraggiamento. Ad esempio "Forza leone siamo con te, ti aspettiamo" o anche "Siamo sempre al tuo fianco roccia!! Non mollare mai!!!!". C'è chi scrive "Forza Bremer, tornerai più forte di prima" o "Ogni giorno che passa, manca sempre meno al tuo rientro, non vedo l'ora" e chi commenta con un laconico "Ci manchi, tanto". Qualcuno invece si spinge addirittura oltre, commentando ironicamente con un "In caso volessi il mio crociato te lo puoi tranquillamente prendere, tanto a me non serve" oppure con "Torna ti prego, ti do tutti e due i miei crociati". C'è chi invece, vedendolo in formissima, lo spinge già al rientro: "Sei pronto, alla prossima giochi".