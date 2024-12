Juve in campo verso la Fiorentina: le novità su Koopmeiners, Danilo e Douglas Luiz

La Juventus prepara la prossima sfida di campionato contro la Fiorentina valida per la 18ª giornata di campionato . I bianconeri si presentano all'appuntamento di domenica 29 (ore 18) allo Stadium con l'obiettivo di dare continuità ai successi contro Cagliari in Coppa Italia e Monza nella giornata precedente. In palio non ci sono solamente i 3 punti necessari a recuperare il ritardo con la zona Champions, ma anche l'occasione di chiudere nel miglior modo possibile il 2024. Il calendario ha poi in programma la spedizione in Arabia Saudita per la semifinale di Supercoppa contro il Milan del 3 gennaio - a sua volta preceduta dal match tra Inter e Atalanta - . Contro la Viola di Moise Kean , Thiago Motta dovrà gestire al meglio le condizioni dei più affaticati: tra questi Koopmeiners , Danilo e Douglas Luiz .

Koopmeiners: Motta predica prudenza

Per tirare le somme, Motta dovrà così attendere il termine della seduta di venerdì 27. Nel mentre, la squadra si è ritrovata per Santo Stefano dopo 2 giorni di riposo concessi dal tecnico. Sia i due centrocampisti che il difensore hanno preso parte a un allenamento differenziato. L'olandese ha accusato un fastidio all'adduttore nel corso della gara con il Monza che ha costretto il tecnico a chiamarlo fuori dal campo. Gli esami hanno escluso lesioni, ma considerato il gennaio di fuoco che attende la squadra, la raccomandazione principale resta quella di ridurre al minimo i rischi. Ed è per questo che l'ex Atalanta scenderà in campo contro la Fiorentina solo se al massimo della condizione. Anche perché le alternative in mezzo al campo non mancano. Quanto ai due brasiliani, Douglas Luiz procede con gli allenamenti personalizzati per gestire al meglio il carico di lavoro, mentre Danilo è prossimo a recuperare dalla leggera distrazione alla caviglia rimediata al Brianteo - le sorti del difensore continuano inoltre a tenere in banco in vista della prossima sessione di mercato - .

