Del Piero dice tutto: momento Juve, Motta, Yildiz e Nico. Sul futuro di Danilo...

Non può ovviamente mancare un commento da parte di Del Piero sul momento in casa Juve: “Le aspettative sono quelle che sono. Quando penso alla Juve ho sempre aspettative alte, lo dice la storia. Poi in questi mesi tra allenatore, giocatori e parte della società c’è un grande cambiamento in corso e non è semplice in un ambiente come quello della Juve riuscire a performare sempre bene. Ma credo nessuno abbia mai detto che Motta non è un allenatore che meriti o cose simili. E questo vale per lui così come per altri: a volte le cose funzionano bene in un modo e meno bene in un altro. Dal punto di vista juventino ci si aspetta molto e ci si augura le cose migliorino sempre di più. Il percorso è stato un po’ così, questi pareggi hanno fatto un po’ allarmare, ma forse con quest’ultima vittoria si è ripreso un treno positivo, poi starà a loro dimostrarlo sul campo”.