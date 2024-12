La Juve vende Arthur: accordo a un passo. E Danilo apre al Napoli…

Il mercato invernale alle porte potrebbe dimezzare la colonia brasiliana dalle parti della Continassa. Ben due dei quattro calciatori juventini verdeoro appaiono, infatti, al passo d’addio a gennaio, seppur per motivi diversi. Decisamente scontata la partenza di Arthur Melo che da mesi è una sorta di separato in casa , nonostante Thiago Motta a settembre avesse deciso di inserirlo, un po’ a sorpresa, nella lista Champions. Peccato che poi l’ex Barcellona non sia mai stato convocato in nessuna delle gare ufficiale. Il regista scalpita e ora ha tanta voglia di tornare protagonista. Nelle scorse settimane ha declinato le avance dell’Olympiacos e di un paio di club brasiliani per aspettare un’occasione importante, in una delle top leghe europee. I suoi agenti sono al lavoro da giorni per soddisfare la preferenza di Arthur, che ha votato in favore di un ritorno nella Liga spagnola. Campionato nel quale, in effetti, vanta ancora diversi estimatori.

Le tante sirene Liga per Arthur

Dal Betis Siviglia al Girona passando per Valencia e Villarreal: in tanti hanno chiesto informazioni per il numero 18 bianconero, che nella passata stagione ha totalizzato 48 presenze (e due gopl) con la Fiorentina, dove era approdato in prestito. In particolare le società a essersi fatte avanti in maniera più concreta sono state il Betis e il Valencia. Quest’ultimi però sono ultimi in classifica e hanno appena cambiato allenatore (via Baraja, al suo posto è arrivato Corberan). Tradotto: non sono la soluzione in cima alla lista delle preferenze del centrocampista, che invece accetterebbe volentieri la destinazione andalusa. Il Betis ha avviato i contatti con la Juventus per un prestito semestrale, anche se non va esclusa la possibilità di inserire un diritto di riscatto intorno ai 12 milioni. Lavori in corso per abbattere il problema principale rappresentato dall’elevato ingaggio del brasiliano (5 milioni netti a stagione). Il club biancoverde ragiona per traslare i 18 mesi di contratto ancora in essere tra Arthur e la Juventus su un quadriennale.

