Dai 45 milioni alle panchine, ora è una suggestione Juve: l’ultima via mercato

Juve-Disasi: il Chelsea non apre

Ma com’è passato da super acquisto da 45 milioni di euro nell’estate del 2023 - sfilato proprio alla Juve e in particolare al Bayern Monaco - a ultimo nelle gerarchie di Enzo Maresca? Misteri di certe stagioni. E di certe polveriere, com’era lo spogliatoio dei londinesi. Il feeling non è mai realmente sbocciato con l’allenatore italiano, per questo motivo il mercato sembra la soluzione più ideale per il calciatore e per l’entourage. Alla prima richiesta di informazioni, il Chelsea non ha comunque dato segnali di apertura. Maresca non vorrebbe ugualmente farne a meno per una questione prevalentemente numerica, cioè di uomini a disposizione e match da affrontare. Se Axel dovesse chiedere però la cessione, a quel punto il board degli inglesi si troverebbe costretto almeno ad ascoltare le proposte in arrivo. Oltre a quella bianconera, antenne drizzate in direzione Germania, dove il Bayer Leverkusen deve affrontare il post Tah, conteso dalle grandi d’Europa e con Real Madrid e Barcellona molto interessate. Come sempre, è un puzzle da comporre. Per il quale serviranno tempo, pazienza, ambizione.