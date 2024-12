Koopmeiners Viola di... speranza: Motta tra precauzione e sensazioni

Serve tempo. Ne occorre ancora. E pazienza se, dopo quelli di Natale, Thiago Motta a Santo Stefano non ha ricevuto neanche un regalo, cioè un rientro a pieno titolo dall'infermeria. Non era previsto, semplicemente. Pertanto non se l'aspettava. Faceva, anzi, tutto parte di un piano già disegnato, di una tabella di marcia che lascia comunque dormire sonni tranquilli a staff medico, staff tecnico, agli stessi calciatori. Oggi se ne saprà allora di più, soprattutto se la tattica della precauzione avrà dato i suoi frutti. O se bisognerà tornare a parlare di emergenza di uomini, dunque di idee. Di sicuro, per l'allenatore bianconero, c'è una presenza che sposta più delle altre: è quella di Teun Koopmeiners , ufficialmente non infortunato e comunque alle prese con un indurimento all'adduttore da monitorare, attenuare e possibilmente risolvere. Dopo lo stop a metà della partita con il Monza , dai primi controlli effettuati al J Medical, Koop non ha riscontrato alcuna lesione , iniziando sin da subito l'iter per essere in campo domenica con la Fiorentina. Filtra ottimismo, anche se ieri si è allenato a parte.

Danilo e Douglas Luiz

Perché le 48 ore di riposo hanno aiutato a irrobustire le sensazioni, e perché a queste ultime lo stesso Motta si è aggrappato, quantomeno per continuare a immaginare una Juventus più offensiva e con tutti gli elementi qualitativi pronti ad addolcire il gioco negli ultimi metri. Non dovessero esserci complicazioni, Teun sarà già sul prato dello Stadium il giorno 29, quando è atteso il rientro pure da parte di Danilo e Douglas Luiz. Passo indietro sul capitano, tanto chiacchierato sul mercato: è fuori dalla vigilia della sfida in Brianza, causa leggera distorsione alla caviglia sinistra. Un inghippo che è stato sostanzialmente superato. In pochi giorni, con dolori e difficoltà annessi. Ma qui, anche qui, si gioca sulle sensazioni del calciatore. Se darà garanzia di essere al 100% - e Thiago non chiede di meno -, allora sarà convocato già per la prossima partita. Allo stesso modo sarà trattato Douglas Luiz, nel pieno del percorso concordato con il club per recuperare totalmente la condizione, dopo i troppi forfait patiti in stagione. Non risultano problemi, comunque, e nemmeno ostacoli sulla strada verso la Viola.