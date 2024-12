La Juve aspetta Zirkzee, lo United ne offre un altro: aria di rivoluzione

Sotto l’albero c’è Marcus Rashford. L’attaccante inglese, in rottura prolungata e ormai definitiva con il Manchester United, non è però ascrivibile alla voce “regalo”. O meglio: può diventarlo a livello tecnico, per l’allenatore di uno dei tanti, grandi, club europei che hanno messo gli occhi su di lui. Ma non a livello economico, dato che i Red Devils contano di incassare almeno 50 milioni dalla cessione del gioiellino forgiato nella propria Academy. Un’operazione più semplice da confezionare in estate, in realtà, proprio per i volumi destinati a muovere. E allora? E, allora, non può certo essere esclusa, al momento, la pista che porta a un prestito di Rashford nel corso della sessione invernale. Per alleggerire il monte ingaggi del club, per togliere un problema dallo spogliatoio di Amorim, per mettere in mostra il ragazzo in vista di un suo successivo addio. I motivi che portano lo United a fantasticare su un futuro senza il 27enne nato in città, insomma, non mancano.