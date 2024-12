Kean pronto alla rivincita: com'è andato l'unico precedente da ex Juve

FIRENZE - Domenica non sarà la prima volta di Moise Kean contro la Juventus. È già successo il 30 dicembre 2017, giusto 7 anni fa, quando giovanissimo fu ceduto in prestito dai bianconeri al Verona. Finì 1-3 al Bentegodi, per i veneti segnò Caceres, per la Juve Matuidi e due volte Dybala. L’unica finora da ex è dunque coincisa con una sconfitta per l’attaccante piemontese che, ripagando la fiducia che la Fiorentina gli ha mostrato da subito, ha già messo a segno 14 gol in 21 presenze, 10 in campionato, come nell’annata sfavillante (2020-21) vissuta al Paris Saint Germain. Ma non è solo per questo che Kean si prepara a prendersi la rivincita e chiudere il 2024 col botto. "The best revenge is success", ha scritto qualche settimana fa su Instagram, "La miglior vendetta è il successo", e ciò la dice lunga sullo stato d’animo con cui lui si sta avvicinando alla prima volta allo Stadium da avversario. Vero che, come ha ammesso lo stesso attaccante viola di recente al New York Times, non lo sentirete mai parlare in modo negativo delle varie esperienze avute fin qui.