Juve-Fiorentina a Mariani: per i bianconeri bilancio positivo, ma...

La diciottesima giornata di Serie A , l'ultima del 2024, regalerà non pochi incroci importanti. Su tutti spicca Juventus-Fiorentina . L'arbitro assegnato per quella che si preannuncia come una sfida senza esclusione di colpi è Maurizio Mariani da Aprilia. Gli assistenti sono Berti e Zingarelli, il quarto uomo designato è Feliciani. Al Var c'è Di Bello mentre l'assistente Var sarà Guida. Per i bianconeri il bilancio delle partite dirette dal fischietto laziale è assolutamente positivo.

Juve, ti ricordi di Mariani? La vittoria con il Milan e i precedenti

I precedenti delle partite arbitrate da Maurizio Mariani raccontano di un bilancio più che positivo: su 19 gare dirette sono 12 le vittorie, 4 i pareggi e solo 3 le sconfitte. Nelle ultime stagioni sono diversi i big match: dalla vittoria della Juventus contro il Napoli per 2-1 il 7 aprile 2021, al successo per 1-0 con il Milan del 22 ottobre 2023, passando per la sconfitta con i partenopei per 2-1 lo scorso 3 marzo, per finire di nuovo contro i rossoneri quando la Vecchia Signora pareggiò per 0-0 il 27 aprile 2024. Un arbitro che ha gestito ben tre match tra i bianconeri e i rossoneri e altrettanti con gli azzurri.

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE