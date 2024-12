Motta, mezzo sorriso: rientri e nuovo rischio forfait per Juve-Fiorentina

Prosegue il lavoro sul campo della Juventus a due giorni dalla sfida contro la Fiorentina. Quella contro la formazione toscana, in programma all'Allianz Stadium domenica 29 dicembre 2024 alle 18:00, sarà l'ultima partita dell'anno per entrambe le squadre. Nell'allenamento odierno, i ragazzi agli ordini di Thiago Motta si sono focalizzati sul possesso palla, prima di concludere la sessione con una partitella. Sono diverse le note positive che è possibile registrare: Teun Koopmeiners e Danilo hanno lavorato regolarmente con il gruppo ed è possibile considerarli pienamente recuperati. L'ex di giornata, Nico Gonzalez, rientrato da poco dall'ultimo infortunio, ha svolto un allenamento personalizzato, programma concordato per smaltire i carichi che non dovrebbe destare particolari preoccupazioni. La sua presenza per il match contro i viola sarà valutata nelle prossime ore.