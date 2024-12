Del Piero, premio da leggenda e futuro Juve: "Più di una piccola parte..."

Del Piero cuore Juve: Ritorno? Guardo avanti con fiducia"

Del Piero ha prima rivisto le immagini della sua vita calcistica con la maglia bianconera con tutta la sua felicità stampata in volto e poi ha firmato la maglia incorniciata dei Globe Soccer Awards, che sarà messa all'asta per una fondazione per le cure salva vita rivolte ai bambini. Poi ha parlato del suo passato e anche del futuro: "C'è più di una piccola parte di me che vorrebbe essere ancora lì in campo con la Juventus, anche se poi le cose sono andate in maniera diversa. Sono contento per quello che ho raggiunto ed è stato veramente un bel percorso". E sul possibile ritorno con la Vecchia Signora, magari in altre vesti: "Tra me e la Juve è una storia d'amore. 19 anni unici, un rapporto speciale con i tifosi, con tutti, quindi sono estremamente orgoglioso di questo e c'è sempre massimo rispetto per questa storia. Guardo avanti con fiducia e ottimismo. È così che guardo la vita".

