Il Lanciere Rugani conquista l'Ajax: Juve, meglio lui o Antonio Silva?

Il mercato invernale è alle porte. Il primo obiettivo della Juve è un difensore centrale che possa rinforzare la retroguardia, poiché, malauguratamente, Bremer non rientrerà sino a fine stagione. Antonio Silva , 21 anni, talento del Benfica e dell'Under 21, smania dalla voglia di vestire bianconero. Lo assicura il suo agente Jorge Mendes, però, secondo lo storico club lusitano, la valutazione del cartellino non può essere inferiore ai 40 milioni di euro. Decisamente improponibile, stanti gli attuali vincoli juventini di bilancio. In Olanda, nel frattempo, Daniele Rugani , si sta inserendo sempre meglio nei meccanismi dell' Ajax di Farioli , attualmente secondo in Eredivisie con 39 punti, 6 in meno rispetto al capolista Psv.

I numeri di Rugani all'Ajax

Trent'anni, otto stagioni a Torino inframezzate dai prestiti al Rennes e al Cagliari, 11 trofei in bacheca (5 scudetti, 4 Coppe Italia, 2 Supercoppe), 148 presenze e 11 gol in bianconero, Rugani è in prestito secco ai Lancieri. Non soltanto ha segnato il primo gol in maglia biancorossa (Coppa d'Olanda, Ajax-Telstar 2-0), ma, nei 611 minuti collezionati sinora, con lui in campo la difesa è rimasta imbattuta. La domanda di fine anno s'impone: è meglio svenarsi per un ventunenne di sicuro talento, epperò molto costoso o anticipare i tempi e riportare a casa Rugani che in maggio aveva rinnovato sino al 2026 il contratto con la Juve, salvo partire per Amsterdam non rientrando nei piani di Motta? In estate, la gerarchia dei difensori centrali contemplava Bremer, Kalulu, Gatti, Cabal e Djalò: Bremer e Cabal si sono gravemente infortunati, Djalò è andato in prestito al Porto così come Rugani all'Ajax. Oggi come oggi, chi manca di più alla Juve?