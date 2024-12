Danilo, titoli di coda sempre più vicini: la comunicazione della Juve

Secondo un'indiscrezione di Fabrizio Romano, Danilo sarebbe stato messo sul mercato dalla Juventus: il giornalista sportivo lo ha riportato tramite la piattaforma X sul suo profilo ufficiale. La società bianconera è pronta dunque a valutare eventuali offerte per il suo attuale capitano già nella prossima finestra di mercato, che aprirà tra qualche giorno. Arrivato a Torino nel 2019, il difensore brasiliano vanta oltre 200 partite ufficiali in maglia bianconera, condite da 10 gol: Danilo nel tempo si è adattando a vari ruoli in difesa e a centrocampo, ricoprendo spesso la funzione di leader sia dentro che fuori dal campo. Su di lui c'è il Napoli di Antonio Conte e si è già parlato di uno scambio con Raspadori: il brasiliano, il cui contratto scadrà il prossimo giugno e che non sarà rinnovato, è anche nel mirino della Premier League, su di lui avrebbe posato gli occhi l'Arsenal. In stagione, Danilo è stato impiegato da Thiago Motta in 12 occasioni, mettendo a referto un solo assist senza mai andare a segno.