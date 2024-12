Nico Gonzalez, nuova tegola Motta: è a forte rischio per Juve-Fiorentina

Proprio l’olandese è la nota lieta in vista della sfida contro la Fiorentina: il centrocampista ha recuperato dal problema muscolare che lo ha costretto a lasciare il campo domenica, nell’intervallo di Monza-Juventus. Gli esami hanno escluso lesioni e l’ex atalantino ieri è ritornato ad allenarsi con i compagni. Con Gonzalez in campo Koopmeiners dovrebbe andare a fare coppia con Locatelli in mediana : l’esperimento, avviato contro il Cagliari e ripetuto a Monza, sembra infatti aver dato ottimi esiti. L’olandese si sente a suo agio nella cerniera di centrocampo davanti alla difesa e in quella posizione riesce a dare il meglio di sé. In caso contrario tornerebbe a fare il trequartista, ruolo ricoperto con altrettanto successo, garantendo equilibrio e visione di gioco, e accanto a Locatelli agirebbe Thuram.

Thiago Motta ha ovviamente anche altre alternative sia in mediana, con McKennie, sia nel tridente offensivo dove potrebbe accentrare Yildiz. Oltre a Koopmeiners, contro la Fiorentina tornano anche Douglas Luiz e Danilo, ieri in gruppo. Il difensore, che ha smaltito il fastidio alla caviglia impedendogli di essere a Monza, e il centrocampista, fermo dal 15 dicembre sempre per un guaio muscolare, partirebbero dalla panchina. La vittoria di Monza ha riportato il sorriso in casa Juventus, ma adesso occorre dare continuità con altri tre punti da conquistare per di più contro una diretta avversaria nella corsa per i primi quattro posti che assicurano la prossima Champions: la Fiorentina, infatti, ha gli stessi punti dei bianconeri (31) ma deve ancora recuperare la sfida contro l’Inter. Vlahovic e compagni, invece, devono ritrovare il successo in campionato allo Stadium, che manca dal 2-0 nel derby del 9 novembre anche se nel frattempo sono arrivate le vittorie contro il Manchester City, in Champions, e quella contro il Cagliari, in Coppa Italia.