Hancko, la Juve ti vuole subito! Il sacrificio di Giuntoli per il colpo mercato

La prima scelta della Vecchia Signora per la difesa parla slovacco e risponde sempre al nome di David Hancko . Il centrale del Feyenoord rimane il preferito di Thiago Motta per puntellare la retroguardia orfana di Bremer e Cabal fino al termine della stagione. E qui entra subito in gioco il prediletto del tecnico italo-brasiliano che incarna una sorta di spot vivente del “paghi uno, prendi due” . Hancko, infatti, può giostrare sia da centrale sia come terzino sinistro . Una duttilità che tornerebbe molto utile alla Continassa, rimpiazzando in un colpo solo sia lo stopper brasiliano sia il laterale colombiano. Ecco perché la Juve non molla la presa per il classe 1997 e aspetta il momento giusto per piazzare l’affondo decisivo col Feyenoord. Anche perché l’ex Fiorentina si sente pronto per fare il grande salto in un top club e non vorrebbe veder, nuovamente, svanire la chance proprio sul più bello. L’estate scorsa, infatti, Hancko era stato vicinissimo a firmare per l’Atletico Madrid. Con gli spagnoli arrivati ad offrire ben 30 milioni per assicurarselo. Niente da fare.

Hancko: Giuntoli lavora a fari spenti

Il Feyenoord ha detto no ai Colchoneros, facendo saltare l’affare a un passo dal traguardo. David non vorrebbe rivivere lo stesso finale. Il futuro è sempre un’incognita e le occasioni vanno colte al volo. Motivo per cui lo slovacco preferirebbe accasarsi a Torino durante il mercato invernale e non aspettare giugno, quando la Juve comunque tornerebbe alla carica durante la finestra di trattative introdotta per i club che parteciperanno al Mondiale per Club. Al di lá delle dichiarazioni di circostanza, infatti, è già stata impostata una bozza di accordo quinquennale. L’intesa delineata prevede per Hancko un contratto da 2,5 milioni a stagione più bonus. Tra l’altro la brutta sconfitta contro il Psv ha tagliato fuori il Feyenoord dalla lotta per il primo posto in Eredivisie. Vero che in Champions League ci sono ancora due gare importanti da giocare per andare alla seconda fase playoff. Le sfide contro Bayern e Lille sarebbe meglio affrontarle con Hancko in difesa. Per questo la società del presidente Van Well cerca di provare a resistere dinanzi al pressing juventino. Il dt bianconero Cristiano Giuntoli lavora a fari spenti per finanziare l’assalto. Senza fretta, anche perché prima vanno recuperate risorse economiche dalle uscite (Danilo e Fagioli).

