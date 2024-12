Antonio Silva-Juve, scoppia una bufera pazzesca: “Tenetevi Gil Puche e Montero”

Giuntoli e la pista per Tomori

Una voce che serve anche a rappresentare la posizione attuale dei portoghesi, premesso che lo stesso Mendes ha specificato che l’ultima parola spetta al Benfica del presidente Rui Costa. Detto ciò, Antonio Silva, che ha una clausola rescissoria di 100 milioni ma una valutazione del cartellino attorno ai 35/40, ha già manifestato la volontà di cambiare aria e la possibilità di trasferirsi a Torino tenta il difensore, come del resto ha spiegato con chiarezza l’agente portoghese. Che sarà l’ago della bilancia, dopo la trattativa con il Porto per Conceicao, pure per Antonio Silva: la Juve non si cura delle polemiche e tira dritto, in attesa di buone notizie. Ma il club bianconero di certo non resta con le mani in mano: l’altra pista calda (al netto di Hancko) è quella che porta a Tomori del Milan. Risultano contatti recenti tra il dt Giuntoli e gli agenti del difensore del Milan per verificare la fattibilità di un’operazione che, nelle idee della Juventus, non dovrebbe distanziarsi molto da quelle che ad agosto hanno portato Kalulu a Torino. Sullo sfondo rimangono in corsa altri profili come Kiwior dell’Arsenal e Luiz Felipe, svincolatosi dall’Al-Ittihad, senza dimenticare eventuali uscite dal Barcellona quali Araujo e Christensen.