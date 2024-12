Palladino story: oggi sfida la Juve, ieri il primo gol e la 'vendetta' di Moggi...

L'emozione del giovane Palladino

La partita, per la cronaca, finisce 4-2 per la Juventus e l’ultimo gol lo segna un ragazzo della Primavera, aggregato alla tournée. Si chiama Raffaele Palladino, ha 18 anni e un viso che ne dichiara ancora meno. Ma si tratta di un’esibizione o poco più e quel gol finisce in una nota in fondo ai pezzi, che sono ancora zeppi di Trezeguet, autore di una doppietta che sembra una chiosa alle sparate del giorno prima. Moggi non si scompone e il giorno dopo si ricorda di avere un conto in sospeso con i giornalisti. Così, al termine dell’allenamento, l’intervista a un giocatore importante, uno “da titolo in prima”, che era stata promessa dall’ufficio stampa, viene trasformata da Moggi in intervista a Palladino. "Ma come Luciano, ci mandi un ragazzino? E cosa raccontiamo ai capi?", si lamentano i cronisti, mentre il sigaro del direttore bianconero sfumacchia soddisfazione. Palladino, intanto, è a bordo campo, una felpa larga addosso con la quale sembra quasi provi a nascondere la sua timidezza. Senza peraltro riuscirci. Molti cronisti se ne vanno, polemici. Qualcuno rimane. Tuttosport è in prima fila e fa domande. Il ragazzo sorride e piano piano si scioglie. "È stata un’emozione enorme esordire in uno stadio così pieno, forse anche maggiore del primo gol in bianconero e poi in campo c’erano alcuni dei miei idoli: Weah, Batistuta, Signori... Io spero di rimanere alla Juventus il più a lungo possibile e ora cerco di fare bene in Primavera, mi trovo molto bene con mister Gasperini".