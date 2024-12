Motta: "Formazione a sorpresa, chi recupera. Credo in Douglas e sul mercato Juve..."

Motta fa il punto sull'infermeria, annunciando diversi importanti rientri: "Douglas lo abbiamo recuperato, Nico ha svolto un lavoro differenziato per due giorni ma oggi si è allenato con il gruppo e sarà disponibile per domani. Ci saranno anche Douglas, Koop recuperato, Danilo. Jonas e Tim li dobbiamo aspettare, così come Arek. Poi Gleison e Juan lo sapete anche voi che non sono nel gruppo ".

Su chi scenderà in campo, Motta non fa "regali": "Siccome non lo sanno nemmeno i ragazzi, non vi posso dire nulla. Lo dico sempre prima a loro. L'ho fatto due volte, è stato un grande regalo (ride, ndr). Quando è il caso lo dico anche a voi".

Su Nico Gonzalez, ex di giornata: "Alla fine nel calcio tutti vogliono vincere, giusto sia così. Dobbiamo fare le cose che sappiamo fare e bene, concentrati sul campo. Vero che è una partita sentita anche dai nostri tifosi e lo sappiamo, importante per noi essere insieme sia in campo che fuori. Nico ha fatto due giorni di lavoro differenziato, dopo il Monza era un po' affaticato e abbiamo preferito non rischiarlo. Oggi l'ho visto bene, siccome nemmeno i ragazzi sanno chi inizierà o meno, non ve lo posso dire".

Sulle voci di mercato che vorrebbero Danilo pronto a lasciare la Juve: "Sia lui che gli altri, disponibili in questo momento, pensano alla partita contro la Fiorentina. Per le prossime vedremo, ne discuteremo nel momento opportuno, non solo per Danilo ma per tutti. Oggi la concentrazione è sulla partita con la Fiorentina, che è una partita importante perché domani giochiamo lì e vogliamo i tre punti". Per il prossimo anno, quali sono gli obiettivi della Juventus? "Obiettivo di classifica per il 2025? L'obiettivo è domani, come sempre. Del resto possiamo discuterne per ore e ore, però conta pochissimo. L'importante è avere la testa giusta per domani".

Dopo il gol di Koopmeiners su punizione, cambiano le gerarchie sui calci piazzati? "Sicuramente Koop è il primo. Se un calciatore in allenamento segna cinque volte su cinque, allora deve tirarli lui. Anche Douglas Luiz li tira sempre e molto bene, così come Dusan, ma alla fine è il campo che decide. Poi è un ragazzo anche generoso che ogni tanto li lascia ai compagni".